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Солистка ансамбля ЦВО рассказала о впечатлениях от концерта в зоне спецоперации

06:24 18.12.2022
Для военнослужащих была подготовлена особенная концертная программа, состоящая из современных песен, а также композиций военных лет.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) приехали с концертом в зону проведения специальной военной операции. Кадры полевого выступления опубликовало Минобороны РФ. Для военнослужащих была подготовлена особенная концертная программа, состоящая из современных песен, а также композиций военных лет.

«В их глазах была отдача, очень прекрасная публика, мы донесли до них все, что смогли и поддержали боевой дух. Мы выходим сюда не себя показать, а чтобы помочь зрителю, принести радость. Когда ты не на сцене, а рядом, на одной линии – доходит лучше. Мне комфортней так, я могу каждому подать руку, мне это нравится», - призналась солистка ансамбля песни и пляски ЦВО Елена.

Артисты выступили как в тыловых районах спецоперации, так и вблизи линии соприкосновения, в блиндажах, где проживают военнослужащие. Во время выступления артиллеристы ЦВО не прекращали боевую работу и наносили ракетный удар из реактивных систем залпового огня «Град» по позициям боевиков киевского режима.

«Поддержка чувствуется и очень нужна всем ребятам. Моральных дух надо поддерживать. Песни и такие полевые концерты очень радуют и греют. Огромное спасибо артистам, были рады, что получилось и что мы посмотрели», - сказал механик-водитель танка Т-72 с позывным «Тайга».

А накануне состоялось праздничное мероприятие в одном из батальонов материально-технического обеспечения (МТО) Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции. Перед десантниками выступил с праздничной программой ансамбль Тульского соединения Отличившимся бойцам также были вручены грамоты за успехи в службе.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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