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Силуанов: РФ принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам

Вероника Волосунова
10:28 25.12.2022
По словам главы Минфина, РФ будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.
Силуанов: РФ принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress
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В Российской Федерации не допустят поставок нефти по установленным Западом ценам, поскольку диктат потребителя должен сохраняться на рынке рыночными методами, прокомментировал глава Минфина РФ Антон Силуанов введение потолка цен на российскую нефть.

 «Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет»,

По словам Силуанова, Россия не исключает вопрос поиска новых покупателей нефти, поскольку спрос на нее, по прогнозам экспертов, будет  только увеличиваться.

«Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже. Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться»,  - добавил министр.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин надеется начать контакты с Западом по теме взаимной разморозки активов. По его словам, Москве есть, что предложить в этом опросе, однако все будет зависеть от желания партнеров. 

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