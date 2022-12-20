Посольство РФ: Укрепление партнерства Москвы и Минска вызывает раздражение в США

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Улучшение сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь вызывает раздражение у Соединенных Штатов, которые пытаются изолировать страны на международной арене. Об этом в распространенном письме заявили представители посольства РФ в американской столице.

Письмо стало ответной реакцией на высказывания пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса на брифинге 19 декабря. Нед Прайс позволил себе «неприемлемый тезис» о словах Владимира Путина, сведя всю аргументацию к событиям на Украине.

«Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря внешнеполитического ведомства США Неда Прайса на брифинге 19 декабря. Чиновник среди прочего позволил себе неприемлемый тезис о том, что слова [президента России] Владимира Путина об отсутствии у Российской Федерации заинтересованности кого бы то ни было поглощать следует воспринимать как "иронию в высшей степени". Аргументацию американец свел к излюбленной теме о российском "вторжении" на Украину. Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства», - прокомментировали ситуацию российские дипломаты.

Представители посольства также добавили, что такую раздражительную реакцию США вызвало углубление сотрудничества между Минском и Москвой в последнее время. Однако эти действия являются естественными для РФ, находящейся под давлением Запада.

«В условиях, когда на нас оказывается беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, естественная реакция - дополнительно углубить взаимодействие. Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать Российскую Федерацию и Республику Беларусь на международной арене», - отметили в посольстве.

Ранее телеканал NBC сообщил о планах США увеличить численность своих военных на Украине для контроля за поставляемым оружием.



