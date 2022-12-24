Главный медицинский советник президента США намеренно скрывал причастность правительства США к программам исследований по усилению патогенности вирусов, заявили в Минобороны.

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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал о проведении исследований двойного назначения в США. В качестве примера представитель военного ведомства привел проводимые в США работы по усилению функций патогенных микроорганизмов, включая создание искусственного возбудителя коронавируса с летальностью в 80% в Бостонском университете.

«Несмотря на формальные запреты, на исследования двойного назначения расходуются средства американского бюджета. В этой связи республиканской партией было инициировано расследование в отношении директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний и главного медицинского советника президента Байдена Энтони Фаучи», - отметил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что были выявлены факты государственного финансирования через посредническую организацию экспериментов по усилению патогенности вирусов. Среди них были и коронавирусы, заболеваемость которыми до 2019 года не была массовой. Расследование, со слов Кириллова, показало, что Фаучи намеренно скрывал причастность американских властей к программам исследований.