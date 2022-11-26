МО РФ: Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия для лидерства США

В документе отмечено, что «для достижения позиции мирового лидерства США необходимо сохранить превосходство своих вооруженных сил», в том числе созданием биологического оружия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны РФ

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биооружия в целях модернизации американской армии и для обеспечения мирового лидерства США, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Проводимые в США исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов заставляют переосмыслить заявления должностных лиц американской администрации, курирующих вопросы противодействия биологическим угрозам. Один из них - Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности», - заявил Кириллов на брифинге.

Генерал-лейтенант также обратил внимание на представленный в сентябре 2000 года доклад «Перестройка обороны Америки» соавторства Болтона.