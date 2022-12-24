Минобороны РФ: конференция по КБТО выявила стремление США к глобальному доминированию

Из-за действий Запада инициативы России, Китая и других государств были заблокированы как «непрофильные» или «недостаточно проработанные».

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В ходе девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия были выявлены попытки США и стран Запада подстроить Конвенцию под свои интересы. В результате, в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации.

Ключевые инициативы России, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как «непрофильные» или «недостаточно проработанные». Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов.

«Прошедшее мероприятие выявило глубокие противоречия по вопросам реализации Конвенции, обостряемые навязчивым стремлением США к глобальному доминированию, идея которого закладывается Белым домом в документы стратегического планирования в области биобезопасности», - заявил Кириллов.