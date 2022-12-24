МО РФ: на конференции КБТО констатировано нарушение США и Украиной обязательств по биооружию

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В качестве аргументов были предоставлены видеоматериалы, отражающие позицию российских и международных экспертов, а также показания очевидцев и участников программ Управления по снижению угрозы минобороны США (DTRA). Одним из них является бывший сотрудник научно-исследовательского института сухопутных войск США Ричард Бошер, который еще раз подтвердил факт проведения работ с опасными патогенами в финансируемых Пентагоном украинских биолабораториях.

«Глава американской делегации Кеннет Уорд отказался отвечать на обвинения России по вопросу нарушений КБТО, мотивировав это тем, что "...Москва никогда не была заинтересована в том, чтобы услышать ответы США на конкретные вопросы по биолабораториям на Украине, в связи с чем мы намерены отказаться от каких-либо дальнейших разъяснений..."», - заявил Кириллов.

Подобная позиция Соединенных Штатов и блокирование ими любых инициатив по возобновлению работы над проверочным механизмом Конвенции в очередной раз подтверждает, что Вашингтону есть, что скрывать, а обеспечение прозрачности соблюдения конвенции не играет на руку США.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов