МО РФ: на конференции КБТО констатировано нарушение США и Украиной обязательств по биооружию
В ходе девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия было предложено закрепить в итоговом документе факты нарушений США и Украиной обязательств по нераспространению данного оружия, а также отметить ведение военно-биологической деятельности на украинской территории. Об этом сообщил на брифинге по итогам девятой обзорной конференции государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов.
«На полях девятой Обзорной конференции Минобороны России провело брифинг по итогам Консультативного совещания, которое состоялось в сентябре 2022 года. Были представлены документальные доказательства того, что при финансовой, научно-технической и кадровой поддержке США на территории Украины проводились работы с компонентами биологического оружия, осуществлялись исследования возбудителей особо опасных и экономически значимых инфекций», - заявил Кириллов.