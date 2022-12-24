Армия МО РФ: США переносит спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию «третьих стран» Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. © Видео: Министерство обороны РФ © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В интересах «Биг фармы» американская администрация переносит спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию «третьих стран». Это позволяет не декларировать исследования, проводимые по заказу военного ведомства США, в ежегодной отчетности в рамках Мер укрепления доверия КБТО. Об этом сообщил на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов. «По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции», - заявил Кириллов. © Минобороны РФ Также Кириллов заявил, что Пентагон подверг цензуре документ организации DTRA о своей биологической деятельности на Украине. Однако в распоряжении российского Минобороны в распоряжении оказалась полная версия отчета. Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика