МО РФ: США переносит спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию «третьих стран»
В интересах «Биг фармы» американская администрация переносит спорные с правовой и этической точек зрения исследования на территорию «третьих стран». Это позволяет не декларировать исследования, проводимые по заказу военного ведомства США, в ежегодной отчетности в рамках Мер укрепления доверия КБТО. Об этом сообщил на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов.
«По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом. Особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции», - заявил Кириллов.