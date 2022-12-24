МО РФ: Пентагон удалил 80% информации из отчета DTRA о биологических проектах на Украине
Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая подтверждает проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций.
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Управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA) опубликовало отчет о своей деятельности на Украине. Однако Пентагон подверг документ серьезной цензуре, полностью удалив около 80% информации. Об этом сообщил на брифинге по итогам девятой обзорной конференции государств-участников КБТО начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России Игорь Кириллов.
«Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций», - заявил Кириллов.
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