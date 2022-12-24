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Исполнителями военно-биологических программ являются Украинский противочумный институт имени Мечникова, институт ветеринарной медицины, Львовский НИИ эпидемиологии и гигиены. Отчет содержит информацию о трех подрядных организациях Пентагона, личные данные тридцати сотрудников лабораторий и семи руководителей из оборонного ведомства США. Опубликованные документы дополняют и подтверждают информацию, полученную в ходе специальной военной операции на Украине.

Также Кириллов заявил, что в ходе девятой обзорной конференции государств-участников КБТО было предложено закрепить в итоговом документе факты нарушений США и Украиной обязательств по нераспространению данного оружия. Это вызвало недовольство американской стороны.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов