В ЛНР задержали готовившего теракты экс-боевика «Азова»*

Он также собирал информацию о расположении подразделений ВС РФ и данные о чиновниках городских и районных администраций ЛНР.

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В ЛНР задержан бывший боевик украинского нацбатальона «Азов»*, являющегося террористической организацией, запрещенной в РФ. Он готовил теракты на территории республики, сообщил источник РИА Новости.

По словам источника, экс-боевик «Азова»* собирал информацию о расположении подразделений ВС РФ, а также данные о чиновниках городских и районных администраций ЛНР.

«Спецслужбами РФ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации "Азов"* (запрещенной в РФ), который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС РФ, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР», - рассказал источник.

Задержанный проживал на территории региона. Кроме сбора информации, он занимался планированием серии терактов в республике.

«При задержании у подозреваемого было обнаружено самодельное взрывное устройство, в составе которого находились металлические поражающие элементы, средства дистанционного инициирования», - отметил собеседник агентства.

Источник добавил, что специалисты-взрывотехники уничтожили найденное устройство на месте. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не завершены.

Ранее в ЛНР было обнаружено два схрона с боеприпасами. Установлено, что они принадлежали диверсантам и предназначались для организации терактов в новогодние праздники.

*«Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.