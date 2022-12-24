Минобороны: предлагаемый США механизм расследования биоинцидентов позволит Западу «назначать» виновных

Начальник войск РХБЗ отметил, что Запад продвигал инициативы лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других стран.

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В рамках Девятой обзорной конференции государств-участников Конвенции

о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) страны Запада намеренно сместили фокус внимания на рассмотрение второстепенных вопросов и альтернативных механизмов КБТО. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кроме того, по словам Кириллова, западные государства продвигали инициативы лишь по интересующей их проблематике, не считаясь с приоритетами других стран.

«Так, в ходе Обзорной конференции американской неправительственной организацией было предложено создать под эгидой ООН объединенный механизм расследования биологических инцидентов. По замыслу американцев, новая структура должна заполнить пробел между Механизмом Генерального Секретаря по расследованию предполагаемого применения биологического оружия и санэпидрасследованиями Всемирной организации здравоохранения», - объяснил Кириллов.

По мнению начальника войск РХБЗ, в числе причин создания механизма - недовольство США выводами комиссии экспертов ВОЗ о причинах появления пандемии COVID-19.