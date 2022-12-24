CNN: в США из-за снежной бури погибли девять человек

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Число погибших из-за снежной бури на северо-востоке США увеличилось до девяти. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN.

Отмечается, что причиной гибели людей, в основном, стали происшествия ДТП, спровоцированные резким похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами. Подобные несчастные случаи зафиксировали в четырех штатах - Огайо, Кентукки, Миссури и Канзас.

Кроме того, накануне в США из-за погодных условий отменили более 5,4 тыс. рейсов., следует из данных портала flightaware.com. Более 590 тыс. домов и предприятий в стране остались без света, сообщается на портале poweroutage.us.

В некоторые штаты также пришли сильные заморозки. В Вайоминге столбики термометров опустились до минус 41 градуса, тем самым побив местный рекорд по самой низкой температуре.

По словам синоптиков, рекордные заморозки и снежные бури придут еще во многие регионы США. В связи с чем в ряде штатов уже объявили режим ЧС - Джорджия, Кентукки, Нью-Йорк, Оклахома, Северная Каролина, Южная Дакота. В других регионах заявили о повышенной готовности спасательных служб и национальной гвардии США для борьбы со стихией.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры с последствиями ледяных дождей в Москве с вечера среды до утра четверга. Судя по видео, на улицах столицы образовалась гололедица, дороги и постройки покрылись ледяной коркой. После обильных снегопадов Москва превратилась в огромный каток.