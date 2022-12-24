Президент ФРГ признал, что конфликт на Украине непросто дается немцам

Штайнмайер указал, что в этом году немцы были способны на гораздо большее, чем, возможно, думали.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что 2022 год оказался для немцев тяжелым. По его словам, жители страны испытали на себе последствия нынешних событий на Украине.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», - приводит ТАСС слова Штайнмайера из его рождественского обращения к гражданам.

При этом президент ФРГ указал, что в этом году немцы были способны на гораздо большее, чем, возможно, думали. Политик также считает, что Германия получила за год богатый опыт.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует передавать Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Канцлер при этом отметил, что ФРГ не собирается предпринимать односторонние решения.