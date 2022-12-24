В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Президент ФРГ признал, что конфликт на Украине непросто дается немцам

Елизавета Потейчук
06:21 24.12.2022
Штайнмайер указал, что в этом году немцы были способны на гораздо большее, чем, возможно, думали.
Президент ФРГ признал, что конфликт на Украине непросто дается немцам
© Фото: Tobias Schwarz dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что 2022 год оказался для немцев тяжелым. По его словам, жители страны испытали на себе последствия нынешних событий на Украине.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», - приводит ТАСС слова Штайнмайера из его рождественского обращения к гражданам.

При этом президент ФРГ указал, что в этом году немцы были способны на гораздо большее, чем, возможно, думали. Политик также считает, что Германия получила за год богатый опыт.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не планирует передавать Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. Канцлер при этом отметил, что ФРГ не собирается предпринимать односторонние решения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:00 Армия
Видео
Каждый металл по-своему звучит: боевая работа саперов ЗВО в зоне проведения спецоперации
03:27 В стране и мире
Число погибших из-за пожара в кемеровском приюте выросло до 20
22:23 В стране и мире
Песков: Путин получает достоверную информацию о ходе спецоперации
17:19 В стране и мире
Путин прибыл в Тулу на совещание по обеспечению потребностей ВС РФ
16:29 Армия
Видео
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8
Популярное
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил о необходимости развивать арсенал современных ударных средств в ВС РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.