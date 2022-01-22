Инфекционист назвал возможный срок окончания пандемии COVID-19

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров назвал предположительные сроки окончания пандемии. Профессор предположил, что омикрон-штамм может являться предвестником конца пандемии COVID-19.

«Хотелось бы верить, что появление "омикрона" - признак конца пандемии. Я думаю, что к лету пандемия должна завершиться», - приводит РИА Новости предположение инфекциониста.

Никифоров указал на то, что, вероятно, какая-то часть населения переболеет штаммом коронавируса «омикрон» бессимптомно, не заметив этого. Он добавил, что в нынешней ситуации медицинские учреждения не переполнены, несмотря на рост числа заболеваний. Главный инфекционист ФМБА сказал, что, вероятно, этот штамм «не такой тяжелый, как "дельта"».

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поделился мыслями, когда эпидемия коронавируса в России может подойти к своему завершению. Специалист отметил, что если за полгода будет привито 70% населения, то пандемия закончится и «потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни». И наоборот - «а если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности».