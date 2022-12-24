Александр Овечкин забросил 801-ю шайбу и стал вторым в рейтинге лучших снайперов НХЛ

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Российский хоккеист Александр Овечкин стал вторым в топе лучших снайперов Национальной хоккейной за всю историю. Повышение в рейтинге Овечкину принесла шайба в ворота Winnipeg Jets: она стала 801-й за карьеру хоккеиста, выступающего за Washington Capitals.

Сейчас снайперский рейтинг НХЛ возглавляет легендарный Уэйн Гретцки (на его счеты 894 шайбы). Александр Овечкин делит вторую строчку самых результативных хоккеистов НХЛ вместе с канадцем Горди Хоу, который тоже 801 раз точно поразил ворота соперника.

Напомним, что Овечкин ранее выступал за столичное «Динамо», в составе этого клуба в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. Кроме того, Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России, а в 2018 году вместе с Washington Capitals взял Кубок Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд Бурка по количеству бросков в створ ворот в матчах НХЛ.