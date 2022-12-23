Овечкин побил рекорд Бурка по количеству бросков в створ ворот в матчах НХЛ

Также форвард во время матча «Вашингтон» - «Оттава» сделал два паса.

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Оттаву» в овертайме. В победившей команде голами отметились Евгений Кузнецов (8-я минута), Сонни Милано (26) и Маркус Юханссон (63). Среди проигравших шайбы забросили Алекс Дебринкэт (5) и Дрейк Батерсон (44).

Кроме того, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин совершил два паса, передачу сделал защитник Дмитрий Орлов. Овечкина признали первой звездой матча. Кроме того, форвард из России занял первое место по количеству бросков в створ ворот в матчах НХЛ (6 211), превзойдя обладателя Кубка Стэнли канадца Рэя Бурка (6 209). Овечкину не удалось отличиться заброшенной шайбой в четвертой игре подряд.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин превзошел Бобби Орра в голевых передачах.

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