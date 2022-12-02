Премьер-министр Японии назвал победу национальной сборной над Испанией исторической
Он также сказал, что команда дала людям мужество и энергию.
© Фото: imagebroker Ina Hesmer, Globallookpress
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал победу национальной сборной в матче против Испании исторической. Он также сообщил, что после завершения игры звонил главному тренеру команды Хадзиме Мориясу, чтобы поздравить его.
«Людям дали мужество и энергию», - приводит слова Кисиды RT.
Премьер-министр следил за исходом матча по телевизору. Он начал смотреть трансляцию с середины первого тайма, когда в счете с отрывом в одно очко вела испанская сборная.
Состязание группового этапа завершилось со счетом 2:1 в пользу футболистов Страны восходящего солнца. Таким образом бывшие чемпионы мира уступили команде, вышедшей в плей-офф четвертый раз за свою историю.