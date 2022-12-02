Сборная Японии сенсационно обыграла команду Испании на ЧМ-2022

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Сборная Японии обыграла титулованную команду Испании со счетом 2:1 в групповом этапе ЧМ-2022. Таким образом футболисты Страны восходящего солнца вышли в 1/8 финала, где им предстоит встретиться с командой Хорватии.

Сборная Испании является победителем чемпионата мира 2010 года, а также трехкратным чемпионом Европы. Поэтому победу Японии, которая выходила из группового тура ЧМ лишь трижды за свою истории, называют сенсационной.

Несмотря на поражение, Испания прошла в 1/8 финала, опередив Германию лишь по дополнительным показателям.

Еще одну неожиданную победу одержала сборная Туниса, обыграв со счетом 1:0 двукратного чемпиона мира по футболу - команду Франции. Однако даже после столь громкой победы тунисцам, в отличии от французов, выйти в плей-офф не удалось.