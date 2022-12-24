В Херсонской области за месяц задержаны восемь подозреваемых в пособничестве украинским боевикам

Отмечается, что задержанные выполняли роль членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков.

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В Главном управлении МВД по Херсонской области сообщили, что за последний месяц задержаны восемь человек, подозреваемых в пособничестве украинским националистам.

«С начала декабря сотрудники полиции в Херсонской области задержали восемь человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», - говорится в сообщении регионального ведомства в Telegram.

Ранее ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ россиян в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области. По фактам инцидентов были возбуждены уголовные дела о госизмене и шпионаже.