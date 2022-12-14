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В Кремль доставили главную новогоднюю елку страны

Семен Лавров
22:52 14.12.2022
Елке, которая украсит Соборную площадь Москвы на Новый год, 95 лет, ее высота - 27 метров, а диаметр - 56 сантиметров.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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«Первая новогодняя красавица» России прибыла в Москву. Она проделала путь из Волоколамского городского округа в столицу, чтобы стать главным украшением города к грядущему празднику.

Главную елку России ближе к 31 декабря установят на Соборной площади. Ее высота от низа до макушки составляет 27 метров, диаметр ствола - 56 сантиметров, а возраст - 95 лет.

Лесничий Волоколамского округа нашел ее вместе со своими учениками, которые собрали семена елки. Из них на месте спиленного дерева планируют посадить новое.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как Москва будет встречать этот новый год. Традиционно на многих площадках пройдут новогодние елки, на которые пригласят детей из новых регионов России. При этом во многих парках и на фестивальных площадках будет открыт сбор гуманитарной помощи.

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