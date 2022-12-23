Новак: без энергоресурсов РФ будет сложно обеспечить экономическое развитие в мире

Кроме того, вице-премьер рассказал об ответной мере России на потолок цен на нефть.

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Российские энергоресурсы будут востребованы в мире, и без них будет тяжело обеспечить экономическое развитие в мире. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Политик добавил, что несмотря на развитие солнечной, ветровой генерации углеводороды останутся ключевыми в энергобалансе еще долгое время.

«Без российских энергетических ресурсов, или продукции, которая переработана из нее в конечную продукцию, сложно будет обеспечить экономическое развитие в мире: повышение качества жизни, энергообеспечение, энергобезопасность», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Новак также проинформировал, что Москва в ответ на потолок цен на российскую нефть планирует запретить поставки этого сырья и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение указанного условия.