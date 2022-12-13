Крупнокалиберные, гранатометные, кассетные: какие «подарки» боевиков продолжают находить саперы ВС РФ в Мариуполе

В жилых кварталах Мариуполя саперы работают очень аккуратно. Их нужно проверить как можно быстрее, чтобы дать возможность работать строителям.

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В жилых кварталах Мариуполя уже давно работают экскаваторы, и слышен звук отбойных молотков, но находится здесь все еще небезопасно. Украинские националисты использовали жилые дома как огневые точки. После себя оставили здесь много «неприятные подарков». Поэтому саперам приходится обследовать территорию каждый день.

Группа саперов прибыла по просьбе строителей, которые восстанавливают левобережную часть Мариуполя. Рабочие каждый день находят здесь подозрительные предметы. Первым делом инженеры осматривают территорию вокруг дома. Чаще всего именно здесь находят противопехотные мины или неразорвавшиеся снаряды.

Труднодоступные места осматривают с помощью эндоскопа. Он находит подозрительные предметы на расстоянии до пяти метров. После того, как отсюда выбили националистов, эти дома неоднократно подвергались артобстрелам со стороны киевского режима.

В подвале дома группа саперов находит две гранаты. Доставать их оттуда опасно. Нужно взрывать прямо на месте. К боеприпасам подключают тротиловый заряд. Дальше - всем нужно уйти на безопасное расстояние.

Обезвредили боеприпас успешно, конструкцию дома не повредили. Теперь нужно еще раз проверить место подрыва и убрать осколки.

В жилых кварталах Мариуполя саперы работают очень аккуратно. Их нужно проверить как можно быстрее, чтобы дать возможность работать строителям.

«Ежедневно сталкиваемся с взрывоопасными предметами с тремя категориями возможных, с первой до третьей степени опасности. Чаще всего второй степени опасности. Это неразорвавшиеся артиллерийские выстрелы 122-го и 152-го калибра, ВОГи 17 и 25. Также имеются кассетные суббоеприпасы от РСЗО 3Б30», - рассказал заместитель начальника отряда по специальной подготовке учебного центра инженерных войск Тихоокеанского флота с позывным «Восход».

Не редко инженеры выезжают и по заявкам жителей Мариуполя. Поступают вызовы даже от священников. Храм Рестратига Божьего Михаила еще в марте нещадно обстреливали боевики. Больше всего прилетов было по зданию, где священнослужители планировали открыть воскресную школу. Но достроить ее в запланированные сроки не удастся.

«Будут разбирать это здание. Нужно освободить территорию. Мы хотим вот то, что у нас есть, за территорию сложить. Но чтобы это сделать, надо проверить, чтобы не было взрывоопасных предметов», - сказал настоятель Свято-Михайловского собора протоиерей Алексей Устименко.

У этих саперов есть свой ангел-хранитель. Боец с говорящим позывным «Колокол» - сам настоятель храма великомученику Дмитрию Солунскому. Это его первая боевая командировка.

«Со своим подразделением прибыл. Занимаюсь духовно-нравственным воспитанием военнослужащих. Стараюсь быть с ними везде, чтобы они тоже были со мной. На битве с врагом один священник не может быть. Ему тоже нужны помощники», - поделился помощник начальника отряда по работе с верующими военнослужащими с позывным «Колокол».

В свободное от проповедей время без дела не сидит - в разминированиях участвует каждый день.

Инженеры говорят, что один месяц боев равен году разминирования. Так что для полной очистки Мариуполя от вражеских боеприпасов понадобится еще много времени.

Ранее вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин в ходе визита в новые регионы заявил, что работы по восстановлению разрушенных жилых домов в Мариуполе будут завершены раньше намеченных сроков. В настоящее время в городе работают 28 000 строителей, уточнил он. Темпы высокие, бригады заняты на восстановлении 1250 домов, при этом 150 объектов уже восстановлены. Решаются и вопросы подключения отстроенного жилья к инженерным сетям и коммуникациям.