Два мирных жителя погибли в ЛНР из-за обстрела украинскими боевиками

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В результате обстрела украинскими боевиками тремя «натовскими» снарядами калибра 155 мм населенного пункта Кременная в Луганской народной республике погибли два мирных жителя. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в своем Telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.20 по н.п. Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм (3 снаряда). В результате обстрела погибли два мирных жителя. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется»,- говорится в сообщении в Telegram-канале.

В субботу утром украинские националисты обстреляли ДНР восемью «натовскими снарядами» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.