В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Гордость нашей страны»: писатель Альтов о том, каким был Пономаренко

Игнат Далакян
17:21 24.12.2022
Альтов рассказал, что пара Пономаренко - редкое сочетание, чтобы люди были внешне похожи и также похожи внутренне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
Читайте нас на:

Советский и российский писатель-сатирик и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Альтов прокомментировал «Звезде» новость о смерти юмориста Александра Пономаренко.

«Уходит постепенно, к сожалению, поколение и все меньше тех, кто составлял гордость нашей страны в определенные года достаточно долго и длинно. Вот эта пара Пономаренко - это вот такое редкое сочетание вообще пары, чтобы люди были внешне похожи и, как оказалось, очень похожи внутренне. Потому что они в определенном сегменте работали, никогда не было пошлости. Всегда это было смешно», - сказал писатель.

Альтов добавил, что давно слышал о болезни известного юмориста и что предпринимались всевозможные меры.

Ранее стало известно, что умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:43 В стране и мире
Видео
В Париже курды устроили беспорядки и стычки с полицией
17:21 В стране и мире
Видео
«Гордость нашей страны»: писатель Альтов о том, каким был Пономаренко
15:18 Армия
Видео
Российская артиллерия и ракеты поразили 53 артподразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении
11:43 В стране и мире
Видео
СК РФ: число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек
11:02 В стране и мире
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Кемерово
Популярное
Видео
«Ничего хорошего, когда уходят артисты»: Новикова о смерти Пономаренко
Видео
Путин признался, что верит в Деда Мороза
Видео
Ад для украинских боевиков: кадры работы ТОС-1А «Солнцепек» на Артемовском направлении
В России уберут возрастную маркировку школьной и религиозной литературы
Видео
Шойгу отметил количество добровольцев в войсках, их более 20 тысяч человек
Видео
Путин заявил, что он и сейчас считает братским народ Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.