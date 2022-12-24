В стране и мире «Гордость нашей страны»: писатель Альтов о том, каким был Пономаренко Игнат Далакян Альтов рассказал, что пара Пономаренко - редкое сочетание, чтобы люди были внешне похожи и также похожи внутренне. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Советский и российский писатель-сатирик и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Альтов прокомментировал «Звезде» новость о смерти юмориста Александра Пономаренко. «Уходит постепенно, к сожалению, поколение и все меньше тех, кто составлял гордость нашей страны в определенные года достаточно долго и длинно. Вот эта пара Пономаренко - это вот такое редкое сочетание вообще пары, чтобы люди были внешне похожи и, как оказалось, очень похожи внутренне. Потому что они в определенном сегменте работали, никогда не было пошлости. Всегда это было смешно», - сказал писатель. Альтов добавил, что давно слышал о болезни известного юмориста и что предпринимались всевозможные меры. Ранее стало известно, что умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание. Экспертное мнение и аналитика