«Гордость нашей страны»: писатель Альтов о том, каким был Пономаренко
Советский и российский писатель-сатирик и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семен Альтов прокомментировал «Звезде» новость о смерти юмориста Александра Пономаренко.
«Уходит постепенно, к сожалению, поколение и все меньше тех, кто составлял гордость нашей страны в определенные года достаточно долго и длинно. Вот эта пара Пономаренко - это вот такое редкое сочетание вообще пары, чтобы люди были внешне похожи и, как оказалось, очень похожи внутренне. Потому что они в определенном сегменте работали, никогда не было пошлости. Всегда это было смешно», - сказал писатель.
Альтов добавил, что давно слышал о болезни известного юмориста и что предпринимались всевозможные меры.
Ранее стало известно, что умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.