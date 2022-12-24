В стране и мире Умер юморист Александр Пономаренко Елизавета Потейчук Причиной смерти стала онкология. © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание. «Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... верил в лучшее», - написал Малахов у себя в Telegram. Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Позднее юмористы часто появлялись в эфире Первого канала. Экспертное мнение и аналитика