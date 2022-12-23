В МО РФ рассказали о высокоточных ударах ВКС по врагу в районе Артемовска

Уничтожено более 80 украинских боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей, добавили в Минобороны.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Воздушно-космические силы РФ нанесли поражение опорным пунктам противника в районе Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он озвучил потери вооруженных формирований Украины (ВФУ) в живой силе и военной технике. По словам представителя российского оборонного ведомства, уничтожены более 80 украинских боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. Как утверждает Конашенков, на Южно-Донецком направлении украинская сторона потеряла до 45 своих бойцов.

На Купянском направлении поражены опорные пункты ВФУ в Харьковской области. Потери противника в личном составе превысили 30 человек. На Краснолиманском направлении ВС РФ нанесли удары по скоплению неприятельских войск, а также уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в ЛНР. Суточные потери противника превысили 40 человек.

Также в новой сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении украинского штурмовика Су-25 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов