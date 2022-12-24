Армия «Грады» наносят новый удар: кадры боевой работы российских РСЗО в зоне спецоперации После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало видео действий расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Воздушно-десантных войск в ходе специальной военной операции России на Украине. Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня, 122-мм реактивные снаряды поражают взводные опорные пункты и силы противника в районах сосредоточения до их выхода на рубежи. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар. Для целеуказания и корректировки огня артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов. Ранее мы показывали, как РСЗО «Торнадо-Г» мешают с землей украинских боевиков под Донецком. Только за 40 минут работы нашей съемочной группы «Торнадо» выпустил больше 20 реактивных снарядов. Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика