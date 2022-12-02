Залпы возмездия: как РСЗО «Торнадо-Г» мешают с землей украинских боевиков под Донецком

Ранее сообщалось, что сегодня украинцы несколько раз обстреляли Донецк из «Градов». В городе есть повреждения зданий, разнесено в щепки несколько магазинов, сгорели машины, погибли люди.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Укрепленные позиции украинских формирований. Эти некогда жилые дома боевики превратили в крепости. Пехоте приходится брать дом за домом. Гремит звук работающих РСЗО, что помогает выкурить боевиков оттуда без серьезных потерь. За работой реактивной артиллерии наблюдал Владислав Кустов.

«Мы находимся на Южно-Донецком направлении. Где-то там сейчас работает пехота. И нам повезло увидеть работу "Торнадо" в поле. Здесь стабильно громко. Реактивные системы залпового огня поддерживают продвижение штурмовиков», - прокомментировал корреспондент.

На Южно-Донецком направлении бои идут в районах Красногоровки, Первомайского, Марьинки. Противник пытается проводить разведку боем, но артиллерия и авиация не подпускают его к позициям российских военнослужащих. Недавно со стороны Угледара в направлении населенного пункта Никольское была попытка контратаки украинских формирований. Результат - до 50 боевиков уничтожено, сгорели танк, две БМП и два пикапа.

«Была засечена колонна противника. Мы эту колонну уничтожили. Нам показали видеоподтверждение горения колонны. В 2021 году я выпустился с Михайловской военно-артиллерийской академии. Спустя полгода после выпуска попал сразу в вооруженный конфликт. В первые месяцы, безусловно, волнение было. Сейчас это уже стабильная работа», - признался командир взвода РСЗО «Торнадо» с позывным Центр.

В кабине опытный расчет. «Торнадо» для них и работа, и дом, и защита. Еще неделю назад эти колеса месили слякоть. Сейчас грунт встал из-за морозов. Оттого и пехота работает чаще. А съемочной группе постоянно приходится поспевать за сменяющим позиции «Торнадо».

В кабине - компьютер. Он позволяет координаты своей цели автоматически увидеть прямо на карте. В саму реактивную установку встроен гирокомпас. Он показывает направление стрельбы. Вся эта электроника освобождает артиллеристов от лишних расчетов и измерений.

Гремят в округе гаубицы, «Грады». Южно-Донецкое направление - одно из самых «громких» сейчас. Только за 40 минут работы нашей съемочной группы «Торнадо» выпустил больше 20 реактивных снарядов.

Ранее публиковались кадры последствий украинского обстрела центра Донецка.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов