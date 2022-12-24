Российская артиллерия и ракеты поразили 53 артподразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российские артиллеристы и ракетные войска на Южно-Донецком направлении поразили 52 артиллерийских подразделения Украины, а также живую силу и военную технику в 92 районах. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92-х районах», - заявил Конашенков.

Также на Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов