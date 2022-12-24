МО: авиация и артиллерия ВС РФ уничтожила более 40 украинских боевиков в районе Водяное в ДНР

Согласно заявлению МО РФ, также уничтожено четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

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Авиация и артиллерия Вооруженных сил России уничтожила более 40 украинских боевиков в районе Водяное ДНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Южно-Донецком направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по сосредоточению подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное Донецкой народной республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации рассказало о высокоточных ударах ВКС по врагу в районе Артемовска. В российском оборонном ведомстве сообщили, что уничтожено более 80 украинских боевиков, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов