«Свет из него шел»: юморист Бандурин прокомментировал смерть Пономаренко

Юморист рассказал, что Пономаренко был и виртуозным вокалистом и музыкантом, так как он умел играть на балалайке и гитаре.

© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress

Российский юморист Николай Бандурин отреагировал на смерть звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко. По его словам, Александр был всегда веселым и креативным. Во время болезни Пономаренко Николай подменял его на гастролях.

«Конечно, это горе. Потому что свет из него шел. Он был очень жизнерадостным человеком, очень живо и хорошо реагировал на любые шутки. Он был из тех, кому было приятно рассказывать анекдоты, потому что он обязательно бы засмеялся», - поделился Бандурин в беседе со «Звездой».

Кроме того, юморист рассказал, что Пономаренко был и виртуозным музыкантом, так как умел играть на балалайке и гитаре. Также Бандурин назвал Пономаренко великолепным пародистом и вокалистом.

Напомним, сообщения о смерти Александра Пономаренко поступили днем, 24 декабря. Причиной кончины стало онкологическое заболевание. Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна.