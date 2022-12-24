Воронежские власти назвали тренировкой срабатывания сирен ГО в регионе

Жителям региона ничего не угрожает. В соцсетях появились видео очевидцев.

© Видео: НОВОСТИ ДНЯ © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

В субботу утром жители Воронежской области услышали звуки сирены гражданской обороны. Внезапные звуки вызвали панику среди населения. В социальных сетях появились видео очевидцев.

Звуки сирены разносились по области несколько минут. Но даже этого было достаточно, чтобы напугать жителей. Однако, как заявили Воронежские власти, это была тренировка сил и средств защиты населения. Жителям региона ничего не угрожает.

«В субботу, 24 декабря, в районе 10:30 по всему региону сработали сирены гражданской обороны. Они звучали в течение трех минут и были остановлены. Это связано исключительно с тренировкой сил и средств защиты населения. Никакой реальной угрозы населению Воронежской области нет и не наблюдается», - сообщила пресс-служба облправительства.

В пресс-службе также извинились за беспокойство жителей.

«Приносим извинения всем, для кого подобная тренировка вызвала беспокойство. Будьте уверены, можно сохранять спокойствие», - добавили представители пресс-службы.

Напомним, Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах до 2 января. Воронеж оказался в их числе.