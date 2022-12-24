СК предъявил обвинения организатору сгоревшего приюта в Кемерово

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В Следственном комитете России предъявили обвинения организатору нелегального дома престарелых в Кемерово, во время пожара которого сегодня ночью погибло 22 человека.

«Предпринимателю, организовавшему приют в доме в кемеровской области, где произошел пожар, предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг», - сообщили в Следственном комитете.

В СК РФ также добавили, что в отношении предпринимателя проводятся следственные действия, а также «будет решаться вопрос о заключении под стражу».

Напомним, что начальство сгоревшего сегодня ночью дома престарелых в Кемерово отказалось пускать инспектора для проведения проверки чуть более двух недель назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Площадь пожара составила более 180 квадратных метров.