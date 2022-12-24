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СК РФ: число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 22 человек

Алексей Курильченко
11:43 24.12.2022
Еще шесть человек пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Количество погибших при пожаре в кемеровском доме престарелых увеличилось до 22 человек. Об этом сообщили Следственном комитете России.

«По последним данным, в ходе осмотра места происшествия обнаружены останки еще двух человек. Количество погибших увеличилось до 22 человек. Еще шесть пострадали, двое из них - с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Кемеровской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Его ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее правительство Кемеровской области озвучило предварительную причину пожара в частном доме престарелых. Отмечается, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

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