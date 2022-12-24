Распознать и уничтожить: какие задачи выполняют российские Су-24 в ходе СВО
В задачи экипажей входит: прикрытие штурмовой авиации, поиск наземных объектов, их распознавание и уничтожение.
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Пилоты Су-34 ВС РФ рассказали, что участие в специальной военной операции дает им колоссальный боевой опыт. Они приобретают новые умения и навыки.
«Специальная военная операция дает колоссальный боевой опыт. Приобретаем новые умения и навыки, испытываем новые способы ведения боевых действий», - рассказал летчик Су-34 Даниил.
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