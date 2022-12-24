Распознать и уничтожить: какие задачи выполняют российские Су-24 в ходе СВО

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Среди задач летчиков воздушное патрулирование, а также прикрытие действий других подразделений ВС РФ и союзных сил в любое время суток и при любой погоде. Боевые вылеты СУ-34 осуществляются с ракетным вооружением различного класса.

«При выполнении боевых вылетов осуществляем прикрытие штурмовой авиации, поиск наземных объектов, их распознавание и уничтожение», - добавил Даниил.

Кроме того, экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования. По словам летчика, у команды боевой настрой.

«Морально-психологическое состояние в коллективе боевое, все настроены на работу, никто не жалуется», - отметил он.

Ранее появились кадры боевого применения реактивных снарядов «Солнцепека». В зоне проведения СВО позиции украинских националистов подвергаются мощным ударам тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».