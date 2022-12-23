Страшный сон националистов: кадры боевой работы ТОС «Солнцепек» в зоне спецоперации

«Тяжелая огнеметная система предназначена для поражения живой силы и техники, находящейся в хорошо укрепленных районах и блиндажах бетонных. Мы используем термобарические снаряды, поэтому там колоссальное поражение происходит. Пехоте там остается работа по минимуму», - рассказал военнослужащий расчета ТОС.

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