Страшный сон националистов: кадры боевой работы ТОС «Солнцепек» в зоне спецоперации
Нанесение ударов 220-миллиметровыми термобарическими боеприпасами способствует поражению укрепрайонов, боевой техники и скоплений живой силы противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В зоне проведения специальной военной операции позиции украинских националистов подвергаются мощным ударам тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Кадры боевого применения реактивных снарядов «Солнцепека» опубликовало Минобороны РФ.
«Тяжелая огнеметная система предназначена для поражения живой силы и техники, находящейся в хорошо укрепленных районах и блиндажах бетонных. Мы используем термобарические снаряды, поэтому там колоссальное поражение происходит. Пехоте там остается работа по минимуму», - рассказал военнослужащий расчета ТОС.
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