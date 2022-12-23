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ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ россиян в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области

Елизавета Потейчук
11:11 23.12.2022
По фактам инцидентов были возбуждены дела о госизмене и шпионаже.
ФСБ задержала сотрудничавших с СБУ россиян в Пермском крае, ЕАО и Ростовской области
© Фото: ФСБ, РИА Новости
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала граждан РФ и Украины, которые содействовали Службе безопасности Украины. Подозреваемые были задержаны в Ростовской области, Еврейской автономной области (ЕАО) и в Пермском крае.

В частности, в Пермском крае задержанные, по данным ФСБ, готовили теракты и диверсии в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации обстановки в регионе. В ЕАО житель Биробиджана подозревается в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ.

ФСБ установила, что россиянин по заданию украинской спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры автономной области. Кроме того, в Ростовской области была пресечена противоправная деятельность гражданина, который собирался принять участие в военных действиях на территории Украины против ВС РФ.

Вместе с тем в Ростовской области был задержан гражданин РФ и Украины, привлеченный СБУ к конфиденциальному сотрудничеству. Он передал украинской стороне данные о дислокации российских бойцов и сведения о передвижениях военной техники.

«Следственным подразделением ФСБ России в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 275 ("Государственная измена в форме шпионажа", "Государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства") и ст. 276 ("Шпионаж") Уголовного кодекса Российской Федерации. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Ранее стало известно, что на границе России за год задержали более 400 украинских националистов и военных преступников.

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