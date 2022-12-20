В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Овечкин превзошел Бобби Орра в голевых передачах

Вероника Волосунова
07:48 20.12.2022
Домашний матч НХЛ «Вашингтон» - «Детройт» завершился со счетом 4:3. Овечкин сделал 646-ую голевую передачу.
Овечкин превзошел Бобби Орра в голевых передачах
© Фото: John McCreary, Icon Sportswire, Globallookpress
Читайте нас на:

В домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» одержал победу над «Детройтом» в овертайме со счетом 4:3, сообщает ТАСС. Во время матча российский нападающий и по совместительству капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал 646-ую голевую передачу в лиге, тем самым обогнав Бобби Орра. По этому показателю россиянин вышел на 70-е место.

Из состава победителя «Вашингтона». шайбы забросили Ник Дауд (2 шайбы за 11 секунд - 36, 36-я минуты), Эрик Густафссон (46), Дмитрий Орлов (65). Среди проигравшего «Детройта» отличились Дэвид Перрон (8), Оскар Сундквист (16), Лукас Рэймонд (45).

Это был уже 34 матч «Вашингтона». В результате клуб набрал 38 очков и вышел на пятое место в Столичном дивизионе. Следующий матч 23 декабря команда сыграет на выезде с «Оттавой». «Детройт» также занимает пятую позицию, но уже в Атлантическом дивизионе. У команды 33 очка за 31 игру. Это было шестое поражение подряд для «Детройта». В следующий раз «Детройт» сыграет 22 декабря с «Тампу».

В третьей игре подряд Александру Овечкину не удалось повторить успех и забить 801 первую шайбу, чтобы догнать занимающего второго место в мире среди лучших снайперов в истории НХЛ канадца Горди Хоу, на счету которого 801 гол. Шайба капитана «Вашингтона» попала в штангу.

Даниил Тарасов, вратарь «Коламбуса» отличился в домашнем матче с «Далласом» (1:2). Ему удалось отразить 32 броска из 33. В то время как его партнер по команде Егор Чинахов повезло меньше. В начале периода ему на ногу упал нападающий соперника Йоэль Кивиранта, в результате чего Чинахов получил травму и покинул площадку, так и не вернувшись в игру.

Напомним, что свою 800-ю шайбу в карьере в НХЛ Овечкин забил в матче с Chicago Blackhawks. Россиянин оформил хет-трик.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:01 Армия
Видео
Танковый «Прорыв»: кадры подготовки экипажей модернизированных Т-90М в зоне спецоперации
04:45 В стране и мире
Видео
Любовь к жизни сильнее ампутации: ветеран боевых действий нуждается в новых протезах
02:44 В стране и мире
Видео
Разлетелось на десятки метров: видео попадания снарядов в магазин у больницы им. Калинина в Донецке
00:00 В стране и мире
Видео
«Работать быстро и эффективно»: Путин поздравил сотрудников спецслужб с их праздником
20:54 В стране и мире
Видео
Путин сообщил, что обсудил с Лукашенко создание единого оборонного пространства
Популярное
Видео
Совершенствование «стратегов»: еще один модернизированный Ту-160М совершил первый полет
Видео
Шойгу проверил позиции группировки войск в зоне СВО и пообщался с военнослужащими
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Кэмерон нанял эксперта, чтобы доказать неизбежность смерти Джека в «Титанике»
В Пентагоне рассказали, удалось ли найти доказательства пребывания инопланетян на Земле
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.