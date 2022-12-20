Овечкин превзошел Бобби Орра в голевых передачах

© Фото: John McCreary, Icon Sportswire, Globallookpress

В домашнем матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» одержал победу над «Детройтом» в овертайме со счетом 4:3, сообщает ТАСС. Во время матча российский нападающий и по совместительству капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал 646-ую голевую передачу в лиге, тем самым обогнав Бобби Орра. По этому показателю россиянин вышел на 70-е место.

Из состава победителя «Вашингтона». шайбы забросили Ник Дауд (2 шайбы за 11 секунд - 36, 36-я минуты), Эрик Густафссон (46), Дмитрий Орлов (65). Среди проигравшего «Детройта» отличились Дэвид Перрон (8), Оскар Сундквист (16), Лукас Рэймонд (45).

Это был уже 34 матч «Вашингтона». В результате клуб набрал 38 очков и вышел на пятое место в Столичном дивизионе. Следующий матч 23 декабря команда сыграет на выезде с «Оттавой». «Детройт» также занимает пятую позицию, но уже в Атлантическом дивизионе. У команды 33 очка за 31 игру. Это было шестое поражение подряд для «Детройта». В следующий раз «Детройт» сыграет 22 декабря с «Тампу».

В третьей игре подряд Александру Овечкину не удалось повторить успех и забить 801 первую шайбу, чтобы догнать занимающего второго место в мире среди лучших снайперов в истории НХЛ канадца Горди Хоу, на счету которого 801 гол. Шайба капитана «Вашингтона» попала в штангу.

Даниил Тарасов, вратарь «Коламбуса» отличился в домашнем матче с «Далласом» (1:2). Ему удалось отразить 32 броска из 33. В то время как его партнер по команде Егор Чинахов повезло меньше. В начале периода ему на ногу упал нападающий соперника Йоэль Кивиранта, в результате чего Чинахов получил травму и покинул площадку, так и не вернувшись в игру.

Напомним, что свою 800-ю шайбу в карьере в НХЛ Овечкин забил в матче с Chicago Blackhawks. Россиянин оформил хет-трик.