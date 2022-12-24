В стране и мире МЧС: число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово выросло до 13 Ирина Елагина Информация о количестве погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово постоянно обновляется. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Число погибших при пожаре в доме престарелых в Кемерово увеличилось до 13 человек. Оперативной информацией поделилась пресс-служба МЧС России. «Количество погибших увеличилось до 13. Работы на месте продолжаются», - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства. Напомним, что в ночь с 23 на 24 декабря в Кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел пожар. Огню противостоят более 80 пожарных, задействованы 28 единиц спецтехники. Более часа здание горит открытым пламенем. Экспертное мнение и аналитика