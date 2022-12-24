Кадры с места пожара в доме престарелых в Кемерово, где погибли 11 человек
МЧС поделилось первым видео пожара в доме престарелых в Кемерово.
© Фото: МЧС РФ
МЧС России распространило видеокадры работы подразделений противопожарной службы в горящем доме престарелых в Кемерово. На записи видно, что все здание объято пламенем, полыхают огненные клубы дыма.
С огнем борются более 80 пожарных, задействованы 28 единиц спецтехники.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 декабря в Кемеровском доме престарелых на улице Таврической произошел пожар. По предварительным данным, в огне погибли 11 человек.