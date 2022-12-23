Новак: РФ запретит поставки нефти в страны, требующие соблюдения потолка цен

В связи с этим Москва готова на сокращение добычи нефти, которое может достигнуть уровня в 5-7% в начале 2023 года.

© Фото: Valery Lukyanov Russian Look, Globallookpress

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва в ответ на потолок цен на российскую нефть планирует запретить поставки этого сырья и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение указанного условия. Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова в связи с таким решением на сокращение добычи нефти, которое может достигнуть уровня в 5-7% в начале 2023 года.

«В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», - сказал Новак в интервью каналу «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельные нюансы в формулировках ответных мер Москвы на установление западными странами потолка цен на российскую нефть еще согласовываются.