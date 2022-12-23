Фигуристка Трусова снялась с чемпионата России по медпоказаниям
Соревнования пройдут в Красноярске.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. Турнир пройдет в Красноярске.
«Александра Трусова снялась с чемпионата России 2023 в Красноярске по медицинским показаниям», - говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Напомним, Александра Трусова стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Тогда спортсменка в своей произвольной программе исполнила пять четверных прыжков. За выступление Трусова набрала 177,13 балла, за обе программы - 251,73 балла.