Спорт Фигуристка Трусова снялась с чемпионата России по медпоказаниям Елизавета Потейчук Соревнования пройдут в Красноярске. © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России по медицинским показаниям. Турнир пройдет в Красноярске. «Александра Трусова снялась с чемпионата России 2023 в Красноярске по медицинским показаниям», - говорится на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. Напомним, Александра Трусова стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Тогда спортсменка в своей произвольной программе исполнила пять четверных прыжков. За выступление Трусова набрала 177,13 балла, за обе программы - 251,73 балла. Экспертное мнение и аналитика