Росавиация сообщила о продлении режима ограничений полетов в 11 аэропортах РФ

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В 11 аэропортах Юга и Центральной России продлен режим временного ограничения полетов. Как сообщила Росавиация, ограничения будут действовать до 27 декабря. Остальные аэропорты, по данным ведомства, работают в штатном режиме.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», - сказано в сообщении на сайте Росавиации.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. До этого режим ограничения полетов действовал до 21 декабря.