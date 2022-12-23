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МИД РФ представил требования к США для начала обсуждения гарантий безопасности

Вероника Волосунова
09:04 23.12.2022
Среди условий также признание определенных Россией реалий на земле.
МИД РФ представил требования к США для начала обсуждения гарантий безопасности
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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В МИД РФ не готовы обсуждать с Соединенными штатами гарантии безопасности, пока не будет выполнен ряд условий, среди которых прекращение накачивания Украины вооружением и признание определенных нами реалий на земле. Об этом сообщил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

По словам Дарчиева, запад должен прекратить накачивать Украину оружием и помогать финансированием, также должны быть выведены американские военнослужащие

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», - заявил представитель министерства в интервью ТАСС.

До выполнения всех условий «мяч остается на американской стороне поля» и вести серьезные переговоры о гарантиях безопасности не представляется возможным.

«Преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике. Мяч сейчас на американской стороне поля», — отметил Дарчиев.

Кроме того, напомнил дипломат, год назад Москва предпринимала «честную попытку договориться, положив на стол два проекта юридически обязывающих документов» о гарантиях бесзопасности с США и НАТО. Однако в ответ было услышано «категорическое высокомерное "нет"». В текущих условиях у России нет доверия к США и Западу.

«Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности Минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса. Специальная военная операция - вынужденная мера, сорвавшая сценарий фактического геноцида русских на бывших украинских территориях, - продолжил Дарчиев. - В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет», - прокомментировал дипломат.

Ранее врио ДНР Денис Пушилин заявил, что США удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом. Обстрелами гражданского населения Киев отыгрывается за потери на передовой.

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