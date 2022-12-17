В стране и мире Пушилин заявил, что США поощряют убийство мирного населения Киевом Анна Касаткина В Штатах заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом, напомнил врио главы ДНР. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Соединенные Штаты поощряют убийство Украиной мирного населения из западного оружия. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT Arabic. «Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом», — сказал он. По словам Пушилина, Киев обстрелами гражданского населения Киев отыгрывается за потери на передовой. Ранее украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS базу отдыха в Мелитополе. В результате погибли два человека из числа мирного населения, еще десять пострадали. Экспертное мнение и аналитика