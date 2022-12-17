Пушилин заявил, что США поощряют убийство мирного населения Киевом
В Штатах заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом, напомнил врио главы ДНР.
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Соединенные Штаты поощряют убийство Украиной мирного населения из западного оружия. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT Arabic.
«Совсем недавно со стороны США прозвучало одобрение. По сути, они заявили, что удовлетворены, как используется вооружение НАТО непосредственно украинским режимом», — сказал он.
По словам Пушилина, Киев обстрелами гражданского населения Киев отыгрывается за потери на передовой.
Ранее украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS базу отдыха в Мелитополе. В результате погибли два человека из числа мирного населения, еще десять пострадали.