Глава МВД исполнил желание девочки из Брянска в рамках акции «Елка желаний»

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Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Так, глава МВД ведомства снял один из шаров с ели, которая стоит в здании ведомства. В шаре хранилось желание 10-летней Софьи Власенковой. В преддверии Нового года девочка попросила у Деда Мороза синтезатор.

«Мечты на Новый год должны исполняться. И у Софьи обязательно ее мечта исполнится. Пользуясь случаем, хочу поздравить ее и ее родных с наступающим Новым годом!», - сказал Владимир Колокольцев.

Уже на следующей неделе синтезатор был доставлен в Брянск. Начальник УМВД России по Брянской области генерал-майор полиции Владислав Толкунов пригласил Софью, ее маму Марию Александровну и сестер Василису и Елизавету, которые тоже получили подарки от главы МВД РФ, в областное управление МВД России для вручения подарка.

Кроме того, Софья и мама по приглашению Владимира Колокольцева и посетят главную елку страны в Кремле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в ежегодной акции «Елка желаний».