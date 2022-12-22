Губернатор Воробьев исполнит новогодние желания трех детей из ДНР и Подмосковья

В рамках акции «Елка желаний» глава Подмосковья снял с ели три конверта с пожеланиями детей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в ежегодной акции «Елка желаний». Он снял с ели три конверта, в которых были написаны новогодние желания детей со всей территории России. Так, Воробьеву достались желания семилетней Милены из Донецкой Народной Республики, а также девятилетней Юли и 12-летней Ники из Московской области.

«Один ребенок мечтает о планшете, чтобы играть, узнавать что-то новое из Интернета, другой мечтает поплавать с дельфинами. Если ребенок хочет - найдем возможности. Мы здесь для того, чтобы чудо творить детям в новогодние праздники», - цитирует Воробьева телеканал «360».

Ранее российский президент Владимир Путин посетил выставочную зону проектов Дома молодежи в Манеже, где поучаствовал в акции «Елка желаний». Он обратил внимание на открытку мальчика из Запорожской области и пообещал исполнить его желания.