В стране и мире Песков заявил, что нюансы ответа Москвы на потолок цен на нефть согласовываются Елизавета Потейчук При этом ситуация с потолком цен на газ еще анализируется. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Отдельные нюансы в формулировках ответных мер Москвы на установление западными странами потолка цен на российскую нефть еще согласовываются. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «По газу ситуация анализируется. По нефти - определенные нюансы в плане согласования формулировок остаются. Как только они будут завершены, мы документ выпустим», - отметил официальный представитель Кремля. Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выразил мнение, что страны Европы, которые установили потолок цен на нефть и газ, «сами себя наказали», так как лишились дешевых энергоресурсов РФ. Экспертное мнение и аналитика