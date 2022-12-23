США не удастся подорвать технологическое развитие России, заявили в посольстве РФ

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Санкции США продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Однако попытки Вашингтона подорвать технологическое развитие России обречены на неудачу. Прокомментировал введение Вашингтоном новых санкций против российских организаций советник-посланник посольства РФ в США А.А.Леденев.

Леденев также отметил, что ухудшение отношений между США и Россией приводит к отрицательным последствиям для третьих стран.

«Неконструктивные решения американских властей продолжают загонять двусторонние отношения в глубокую трясину. Здесь упорно отказываются осознавать, что попытки подрыва технологического развития России обречены на неудачу. Более того - приводят к серьезным негативным последствиям для "третьих" стран», - заявил Леденев в Telegram-канале посольства.

По словам Леденева, «сугубо пропагандистские аргументы» местных чиновников сводятся к тому, что санкции помогут обеспечению безопасности мореходства на Черном море и усилят поставки украинского зерна на международный рынок. «Правда, здесь объяснить не удосужились - каким образом?» - отметил советник-посланник.

Заместитель посла также обратил внимание на научную сферу, отметив, что «включение в "запретные перечни" крупных международно-признанных научных институтов не соответствует интересам исследовательских кругов США». Из-за этого мировое сообщество испытывает ряд трудностей при решении насущных вызовов, для которых необходима совместная работа.

«Американские ученые неоднократно озвучивали сожаление - и даже опасения - из-за оборвавшихся профессиональных связей с коллегами из России. От этого страдает все мировое сообщество, перед которым стоят насущные вызовы, требующие совместных решений», - сказал Леденев.

Напомним, 22 декабря США расширили список санкций против РФ, внеся в него десять юридических лиц. Под санкции попали компании, связанные с судоходством.