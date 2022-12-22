В США расширили список санкций против РФ, внеся в него десять юридических лиц

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Вашингтон расширил санкции в отношении РФ, внеся в список десять юридических лиц. Об этом сообщил Минфин США.

Ограничения касаются компаний, связанных с судоходством. В список офиса по контролю за иностранными активами попали НИИ судового машиностроения, НИИ «Прометей» Курчатовского института, АО «Морские навигационные системы», концерны «Электроприбор» и Моринформсистема «Агат» и Институт океанологии.

Против России вводится все больше санкций, однако Москва не оправдывает ожиданий Запада: ограничения не ударили по ней так, как рассчитывали ее политические оппоненты. Их расчеты оказались неверны.